Еще двое погибших горняков в шахте "Листвяжная" подняты на поверхность

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Горноспасатели подняли на поверхность из шахты "Листвяжной" тела еще двух погибших шахтеров, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что поисковые работы на шахте продолжаются.

В МЧС добавили, что для обеспечения работ по поиску погибших проводится проветривание аварийного участка подготовительного забоя.

По данным ведомства, специалисты проводят оборудование скважины №2 для подачи азота, углекислого газа и хладона. Проводятся работы по восстановлению вентиляционных перемычек в шахте и трубопровода для откачки воды с подтопленных частей горных выработок.

В смену работают три отделения ВГСЧ, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты.

Накануне сообщалось, что за сутки из аварийной шахты было поднято 12 тел погибших, в шахте на утро пятницы оставалось 27 погибших шахтеров и два горноспасателя.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.