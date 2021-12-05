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Путин заявил, что РФ не идет по пути принуждения в вопросе прививок

Путин заявил, что РФ не идет по пути принуждения в вопросе прививок
Владимир Путин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Россия в вопросах вакцинации от коронавируса идет по пути убеждения, а не принуждения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

"Стараемся бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации как таковой", - сказал российский лидер.

Президент отметил, что "в целом, особенно в последнее время мы видим, что это приносит нужный результат".

Также российский лидер выразил надежду на поддержку Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца в продвижении российской вакцины "Спутник-V". Он напомнил, что сегодня ей вакцинировались около 200 млн человек.

"Но нужно, все-таки, добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной "Спутник-V", имели возможность, так же, как и привитые другими вакцинами, свободно передвигаться по миру и чувствовать себя полноценными гражданами в глобальном смысле и не были бы ущемлены никак в правах, в том числе, в правах на передвижение через границы", - сказал Путин.

Россия, отметил российский лидер, оказывает поддержку другим странам, поставляя "Спутник-V", в том числе, безвозмездно. РФ будет расширять эту форму поддержки.

3 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в России сделано более 72 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета составляет 53,7%. Абсолютным лидером по этому показателю оказался Севастополь: в городе федерального значения достигнут необходимый уровень иммунитета в 80%, точнее показатель составил 80,8%.

Как заявила ранее Голикова, для борьбы с вирусом в РФ необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения, включая прошедших вакцинацию и переболевших.

Данных показателей планируется достичь к июню 2022 года.

Хроника 09 января 2020 года – 05 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин коронавирус

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