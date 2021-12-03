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Севастополь первым из регионов РФ достиг уровня коллективного иммунитета в 80%

Севастополь первым из регионов РФ достиг уровня коллективного иммунитета в 80%
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день сделано более 72 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета составляет 53,7%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, чьи слова приводит оперштаб.

Она отметила, что в РФ "идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета в ряде регионов". Голикова указала, что абсолютным лидером по этому показателю оказался Севастополь: в городе федерального значения достигнут необходимый уровень иммунитета в 80%, точнее показатель составил 80,8%.

Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва и Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва.

В РФ с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

Вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина России от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

Как заявила ранее Голикова, для борьбы с вирусом в РФ необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения, включая прошедших вакцинацию и переболевших.

Данных показателей планируется достичь к июню 2022 года.

Хроника 09 января 2020 года – 03 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус

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