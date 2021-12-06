Среди привившихся студентов СибГИУ разыграют гаджеты от Apple

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сибирский государственный индустриальный университет в январе 2022 года разыграет среди студентов, привившихся от коронавируса, iPhone, Apple Watch и AirPods, сообщил "Интерфаксу" ректор вуза Алексей Юрьев.

Он рассказал, что администрация вуза организовала удобные условия для вакцинации и стимулирует этот процесс. В здравпункте университета можно привиться от коронавируса два раза в неделю.

"Для всех вакцинированных студентов в СибГИУ организованы бесплатные обеды. Кроме того, уже в январе мы разыграем среди них "яблочные" гаджеты", - сказал Юрьев.

По его данным на начало декабря, профессорско-преподавательский состав университета был привит на 88%, студенты - на 56%.

"Образовательный процесс не может строиться только на дистанте. Живое общение между профессором и студентом ничем не заменить, поэтому, считаю, лучший формат - гибридный. Для этого университету необходим коллективный иммунитет", - подчеркнул ректор.