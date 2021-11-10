Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве 10 ноября разыграют еще две квартиры среди привившихся от коронавируса

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Москве 10 ноября проведут третий с начала акции "Вакцина - твой ключ к здоровью!" розыгрыш двух однокомнатных квартир среди сделавших прививку от коронавируса, сообщил сайт мэрии.

Принять участие в розыгрыше смогут совершеннолетние граждане России с московским полисом ОМС, сделавшие прививку первой или второй дозой вакцины с 1 по 7 ноября.

В рамках акции розыгрыши двух квартир проходят по средам, последний пройдет 24 ноября, всего их должно быть пять.

Квартиры в Москве разыгрывали среди привившихся и летом. Пожилым москвичам за прививку дарили подарочные наборы, недавно они получили право получать вместо подарков 10 тысяч рублей.

Москва во время нерабочих дней

10
Хроника 09 января 2020 года – 10 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

В Москве полный курс вакцинации прошли 67% работников предприятий "групп риска"

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

Лидер ячейки ИГ, планировавшей теракты в Москве, осужден на 21 год колонии

МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Москве в ночь на вторник

МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Москве в ночь на вторник

Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром

Пандемия коронавируса

Социальную карту в Москве разблокируют в течение 5 рабочих дней после прививки

Станция московского метро "Октябрьская" Кольцевой линии закрыта из-за бесхозной сумки

Суд арестовал всех фигурантов дела о нападении и драке в Новой Москве

Суд арестовал всех фигурантов дела о нападении и драке в Новой Москве

Полиция задержала семь участников драки в Домодедове

Полиция задержала семь участников драки в Домодедове
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });