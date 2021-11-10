В Москве 10 ноября разыграют еще две квартиры среди привившихся от коронавируса

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Москве 10 ноября проведут третий с начала акции "Вакцина - твой ключ к здоровью!" розыгрыш двух однокомнатных квартир среди сделавших прививку от коронавируса, сообщил сайт мэрии.

Принять участие в розыгрыше смогут совершеннолетние граждане России с московским полисом ОМС, сделавшие прививку первой или второй дозой вакцины с 1 по 7 ноября.

В рамках акции розыгрыши двух квартир проходят по средам, последний пройдет 24 ноября, всего их должно быть пять.

Квартиры в Москве разыгрывали среди привившихся и летом. Пожилым москвичам за прививку дарили подарочные наборы, недавно они получили право получать вместо подарков 10 тысяч рублей.