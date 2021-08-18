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Правительство анонсировало розыгрыши денежных призов среди привившихся

Правительство анонсировало розыгрыши денежных призов среди привившихся
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В России в течение осени будет действовать программа поощрения граждан, привившихся от коронавируса, среди них дважды разыграют денежные призы по 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительство. Получить приз можно будет на банковскую карту "Мир".

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором прописаны правила проведения этой лотереи.

Программа будет действовать с 1 сентября по 1 декабря, в нее включат вакцинированных граждан старше 18 лет на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Розыгрыш проведут дважды. Компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, из списка всех участников дважды определит победителей. Их выберут "из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов".

"Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее", - говорится в пресс-релизе.

Оператором лотереи назначен "Гознак". Призы будут разыгрываться на сейте бонусзаздоровье.рф. Результаты будут публиковаться там же, а также в СМИ, пообещали в пресс-службе.

Информация о призе также будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена победителю с помощью push-уведомления.

Чтобы получить сообщение о выигрыше и передать организаторам лотереи номер банковской карты, на которую перечислят приз, нужно иметь подтвержденную учетную запись на ЕПГУ "и не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты "Мир", говорится в пресс-релизе.

После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя. Выигрыш будут перечислять победителям в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

"Запуская программу поощрения вакцинированных, Правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких", – объяснила через пресс-службу вице-премьер Татьяна Голикова.

До сих пор розыгрыши призов для стимулирования вакцинации организовывали власти регионов и городов. Так, в Москве среди привившихся разыгрывали автомобили, в Подмосковье - квартиры, в Кызыле - бытовую технику, в Оренбуржье - спортивный инвентарь. Мэрия Тольятти разыгрывала денежные призы по 75 тысяч рублей, в Хабаровском крае пенсионерам весной обещали за прививку дарить десяток яиц к Пасхе.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Правительство Михаил Мишустин коронавирус Гознак Мир

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