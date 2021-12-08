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Росавиация потребовала усилить защиту от обледенения после инцидента с бортом S7

Росавиация потребовала усилить защиту от обледенения после инцидента с бортом S7
Фото: Aviation-images.com/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам усилить защиту самолетов от обледенения после инцидента на рейсе авиакомпании S7 Магадан - Новосибирск 2 декабря.

В сообщении ведомства подчеркивается, что авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы требование о запрете полета при наличии на поверхностях самолета отложений в виде любого снега (не только мокрого).

Росавиация подчеркивает, что расследование обстоятельств серьезного авиаинцидента, который произошел с рейсом S7, продолжается.

2 декабря Airbus A321neo авиакомпании S7, следовавший рейсом Магадан - Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Во время полета судно попало в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа физически не пострадал. В связи с инцидентом Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.

Росавиация S7 Новосибирск Магадан

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