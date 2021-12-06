Экс-следователь саратовской полиции осужден за фальсификации по делу Рубинштейна

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Саратова вынес приговор в отношении бывшего следователя отдела полиции № 4 Саратова по делу незаконно отсидевшего в колонии Дмитрия Рубинштейна, которое вызвало общественный резонанс.

Экс-следователю инкриминировали ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении), сообщается на сайте СК РФ.

Хотя подсудимый не признал свою вину, суд счел ее полностью доказанной, говорится в сообщении. Экс-следователя приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима.

По данным следствия, в середине июня 2019 года в Саратове по подозрению в хранении наркотиков был задержан 26-летний молодой человек. В момент задержания он представился именем приемного сына своей матери. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

24 июня 2019 года уголовное дело было передано следователю отдела полиции № 4. 23 июля 2019 года 26-летний мужчина явился в отдел полиции и вновь выдал себя за сводного брата.

"Один из сотрудников полиции, будучи лично знаком с подозреваемым, проявил бдительность и сообщил следователю, что мужчина не тот, за кого себя выдает, но тот проигнорировал информацию", - говорится в пресс-релизе.

Следователь не стал проверять личность молодого человека. Вместо этого он подготовил от имени своего коллеги, в чьем производстве раньше находилось уголовное дело, новый допрос подозреваемого, устранив в нем возникшие противоречия, а первоначальный протокол уничтожил, отмечается в сообщении.

Помимо этого, как считает следствие, обвиняемый сфальсифицировал еще ряд документов, после чего 31 июля 2019 года уголовное дело было направлено в суд.

Дело Рубинштейна

Ранее сообщалось, что с марта 2020 года житель Саратова Дмитрий Рубинштейн отбывал наказание в колонии общего режима за преступление, которое совершил сын его приемной матери.

Рубинштейн - сирота, он был усыновлен семьей, в которой воспитывается родной сын, ранее судимый. Он совершил очередное преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и был задержан. По версии следствия, чтобы смягчить наказание, рецидивист решил воспользоваться документами Рубинштейна, так как на фотографиях сводные братья похожи.

Юноша попросил мать взять документы Дмитрия, якобы для оформления квартиры на сироту, а потом принес эти документы в полицию и в суд. В августе 2019 года Ленинский районный суд приговорил лже-Рубинштейна к условному сроку. Но после того, как он несколько раз нарушил режим, Волжский районный суд заочно заменил меру наказания с условной на реальную и в марте нынешнего года направил уже настоящего Рубинштейна на три года в колонию общего режима.

Дмитрий на суде при вынесении приговора не присутствовал, во время задержания пытался доказать свою невиновность, но безрезультатно. Он провел в колонии почти полгода, в начале августа 2020 года его адвокат обратился в прокуратуру. Производство по делу было возобновлено.

25 августа прошлого года Рубинштейна освободили.

15 сентября Ленинский районный суд Саратова отменил приговор, уголовное дело было возвращено прокурору района "для устранения препятствий его рассмотрения судом".

25 сентября дело Рубинштейна взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

25 декабря Ленинский районный суд Саратова на пять лет отправил в колонию наркодилера Александра Студентова, сводного брата Рубинштейна.

21 мая Рубинштейн добился в суде частичного возмещения морального вреда за незаконное уголовное преследование и лишение свободы.