Отправивший брата в колонию саратовец получил реальный срок

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Саратове Ленинский суд приговорил к пяти годам колонии Александра Студентова за незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта. Ранее Студентов назвался полицейским именем своего сводного брата Дмитрия Рубинштейна, и в результате Рубинштейн вместо него был осужден и попал в колонию.

Полицейские узнали, что Студентов незаконно хранит наркотики, и в июне 2019 года возбудили в его отношении уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК. Как выяснило следствие, личность подозреваемого полицейские не уточнили, а Студентов представился им как Дмитрий Рубинштейн.

Рубинштейн - сирота, его усыновили родители Студентова.

Студентов ранее уже задерживался за преступление, связанное с наркотиками. Как считает следствие, он решил выдать себя за брата, чтобы смягчить наказание. Он попросил мать, чтобы та ему дала документы Дмитрия, объяснив, что хочет оформить на брата квартиру. Вместо этого он отнес документы брата в полицию и суд.

Рубинштейн вместо брата был осужден в августе 2019 года и сначала получил условный срок. В суде вместо него был Студентов, Рубинштейн о суде и приговоре не знал. За нарушения режима отбывания условного наказания в марте Рубинштейн был отправлен в колонию общего режима, доказать невиновность ему не удалось. В начале августа его адвокат пожаловался в прокуратуру, производство по делу было возобновлено и 25 августа Рубинштейна освободили.

15 сентября Ленинский районный суд Саратова отменил приговор и вернул дело в прокуратуру. 25 сентября дело Рубинштейна взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

29 сентября было возбуждено уголовное дело о незаконном привлечении Рубинштейна к уголовной ответственности и фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ и ч. 2 ст. 299 УК).