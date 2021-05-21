Отсидевший полгода за брата саратовец получил 2 млн рублей компенсации

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Дмитрий Рубинштейн из Саратова, которого сводный брат Александр Студентов отправил вместо себя в колонию, добился через суд выплаты 2 млн рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование и лишение свободы, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Анатолий Торкунов.

Такое решение принял Октябрьский суд Саратова. Торкунов отметил, что его клиент просил 5 млн рублей компенсации.

"Если опираться на судебную практику России, то судья в Саратове вынес беспрецедентное решение. Обычно сумма компенсации составляет от 100 тыс. до 1 млн рублей", - отметил юрист.

Рубинштейн находился в колонии с марта по 25 августа 2020 года за преступление, которое не совершал.

Рубинштейн - сирота. Его взяла на воспитание мать Студентова.

Студентова ранее задерживали за преступление, связанное с наркотиками. В июне 2019 года у него снова нашли наркотики, на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК, а он им представился как Дмитрий Рубинштейн.

Следствие и суд затем установили, что он попросил мать, чтобы та ему дала документы Дмитрия, объяснив, что хочет оформить на брата квартиру. Вместо этого он отнес документы брата в полицию и суд под видом собственных. В августе 2019 года Ленинский районный суд приговорил человека по имени Дмитрий Рубинштейн к условному сроку, на скамье подсудимых при этом был Студентов. Но после того, как он несколько раз нарушил режим, Волжский районный суд заочно заменил меру наказания с условной на реальную и в марте 2020 года отправил уже настоящего Рубинштейна на три года в колонию общего режима.

Рубинштейн на суде при вынесении приговора не присутствовал, во время задержания пытался доказать свою невиновность, но ему это не удалось. Он провел в колонии почти полгода, в начале августа его адвокат обратился в прокуратуру. Производство по делу было возобновлено и 25 августа его освободили.

Разбирательство брал на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

В сентябре 2020 года Ленинский суд Саратова отменил приговор Рубинштейну и вернул дело в прокуратуру. Кроме того, следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконным привлечении Рубинштейна к уголовной ответственности и по факту фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303 УК и ч. 2 ст. 299 УК).

В декабре 2020 года тот же Ленинский суд приговорил уже Студентова к пяти годам колонии.