Возбуждено дело из-за отправки в колонию невиновного вместо его брата

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Саратовской области возбудили уголовное дело в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности местного жителя, сообщается на сайте СК РФ.

Дело возбуждено по факту фальсификации доказательств, а также привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 299 УК РФ), говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, сотрудники полиции узнали, что 26-летний житель Саратова незаконно хранит наркотики, и в июне 2019 года возбудили по этому поводу уголовное дело. Они не проверили личность подозреваемого, который назвал не свои данные, а представился именем своего сводного брата, который в итоге и был осужден за это преступление.

Следствие намерено проверить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям (бездействию) должностных лиц и граждан, из-за которых к уголовной ответственности за тяжкое преступление был привлечен невиновный.

Ранее со ссылкой на областную прокуратуру сообщалось, что с марта этого года житель Саратова Дмитрий Рубинштейн отбывал наказание в колонии общего режима за преступление, которое совершил сын его приемной матери.

Рубинштейн - сирота, его усыновила семья, в которой воспитывается родной сын, ранее судимый. Этот сын совершил очередное преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и был задержан. По версии следствия, чтобы смягчить наказание, он решил воспользоваться документами приемного брата, так как на фотографиях они похожи.

Молодой человек попросил мать взять документы приемного сына якобы для оформления квартиры на сироту и принес эти документы в полицию и в суд. В августе 2019 года Ленинский районный суд приговорил лже-Рубинштейна к условному сроку. Но после того, как он несколько раз нарушил режим, Волжский районный суд заочно заменил меру наказания с условной на реальную и в марте 2020 года отправил уже настоящего Рубинштейна на три года в колонию общего режима.

Дмитрий на суде при вынесении приговора не присутствовал, во время задержания пытался доказать свою невиновность, но безрезультатно. Он провел в колонии почти полгода, в начале августа его адвокат обратился в прокуратуру. Производство по делу было возобновлено. 25 августа Рубинштейна освободили.

15 сентября Ленинский суд Саратова отменил приговор, дело было возвращено прокурору района "для устранения препятствий его рассмотрения судом". 25 сентября дело Рубинштейна взял на личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин.