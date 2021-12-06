Свидетель заявил, что целью поджога в валдайской колонии был бунт

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Осужденный, ставший свидетелем поджога в штрафном изоляторе колонии ФСИН в Валдае, заявил сотрудникам СК, что поджог, вероятно, был организован с целью начать беспорядки, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СК.

"На вопрос о цели поджога свидетель ответил: "Вероятно, чтобы организовать бунт", - отмечают в СК.

Как сообщалось, пожар в колонии произошел утром в понедельник, погиб один осужденный. Еще четверо отравились продуктами горения. Предварительной причиной происшествия СК назвал поджог матраса одним из заключенных.

Пострадавшие находятся на лечении в валдайском филиале Северо-Западного окружного научно-клинического центра. Состояние одного является тяжелым, троих - легким.

Региональная прокуратура проводит проверки противопожарной безопасности во всех колониях области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.