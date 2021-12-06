Пожар в валдайской колонии мог произойти из-за поджога матраса

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Причиной пожара в исправительной колонии в Валдае Новгородской области, согласно предварительным данным, стал поджог, сообщила в понедельник "Интерфаксу" представитель регионального управления Следственного комитета Анастасия Садриева.

"Предварительно, пожар возник из-за того, что один из осужденных в камере поджег матрас", - сказала она.

Возгорание в штрафном изоляторе колонии общего режима №4 произошло утром. В результате пожара погиб осужденный, еще четверо отравились продуктами горения.

Пострадавшие находятся на лечении в валдайском филиале Северо-Западного окружного научно-клинического центра, состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще троих - как легкое.