Один из пострадавших при пожаре в новгородской колонии находится в тяжелом состоянии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Один из пострадавших во время пожара на территории исправительной колонии в городе Валдай Новгородской области находится в тяжелом состоянии, состояние еще троих врачи оценивают как легкое, сообщила в понедельник "Интерфаксу" представитель министерства здравоохранения региона Умагат Лабазанова.

"Все пострадавшие находятся на лечении в валдайском филиале Северо-Западного окружного научно-клинического центра", - уточнила она.

Возгорание в помещении штрафного изолятора колонии общего режима №4 произошло утром. В результате пожара погиб осужденный, еще четверо отравились продуктами горения.

Причина ЧП устанавливается.