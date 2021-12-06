При пожаре в новгородской колонии погиб заключенный

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в камере колонии N4 в Новгородской области, есть пострадавшие и погибший, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"По данным "скорой помощи", пожар произошел в камере колонии N4. Погиб один заключенный, еще четверо отравились продуктами горения. Они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной пожара стал воспламенившийся неучтенный электроприбор или непотушенная сигарета.

"Очаг располагался возле одной из кроватей", - сказал источник.