Сумма штрафов Google из-за запрещенного в РФ контента увеличилась еще на 9 млн руб.

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал во вторник Google виновным в административных правонарушениях, выразившихся в повторном отказе удалять запрещенный в РФ контент и назначил компании 14 млн рублей штрафа.

"Google LLC признан виновным в совершении трех административных правонарушений, компании назначен штраф на общую сумму 9 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

Ранее во вторник суд оштрафовал Google еще на 5 млн рублей.

Таким образом, общая сумма штрафов в РФ по судебным решениям в отношении Google составила почти 60 млн рублей.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Ранее представитель руководства компании Google Марко Панчини на встрече с российскими депутатами сообщил об оплате штрафов на сумму свыше 32,5 млн рублей за неудаление противоправного контента в РФ.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, "Панчини неоднократно декларировал, что они наши законы соблюдают и намерены соблюдать, готовы взаимодействовать, вести диалоги с нашими государственными органами и с депутатами также".

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

С начала года сумма общих штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ, составляет более 200 млн рублей.