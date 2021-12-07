Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сумма штрафов Google из-за запрещенного в РФ контента увеличилась еще на 9 млн руб.

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал во вторник Google виновным в административных правонарушениях, выразившихся в повторном отказе удалять запрещенный в РФ контент и назначил компании 14 млн рублей штрафа.

"Google LLC признан виновным в совершении трех административных правонарушений, компании назначен штраф на общую сумму 9 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

Ранее во вторник суд оштрафовал Google еще на 5 млн рублей.

Таким образом, общая сумма штрафов в РФ по судебным решениям в отношении Google составила почти 60 млн рублей.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Ранее представитель руководства компании Google Марко Панчини на встрече с российскими депутатами сообщил об оплате штрафов на сумму свыше 32,5 млн рублей за неудаление противоправного контента в РФ.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, "Панчини неоднократно декларировал, что они наши законы соблюдают и намерены соблюдать, готовы взаимодействовать, вести диалоги с нашими государственными органами и с депутатами также".

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

С начала года сумма общих штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ, составляет более 200 млн рублей.

Зульфия Гуринчук Москва Google

Новости по теме

Новости

Песков не счел здравыми заявления о военной помощи США в случае вторжения РФ на Украину

Минцифры предложило разрешить сдачу биометрии онлайн через приложение

Минцифры предложило разрешить сдачу биометрии онлайн через приложение

Задержан экс-глава Калининского и Петроградского районов Петербурга Громов

В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID с середины октября

В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID с середины октября
Пандемия коронавируса

ВС Татарстана отказал противникам QR-кодов в удовлетворении их коллективного иска

Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан по делу об убийстве

Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан по делу об убийстве

Более 90% кибератак в 2021 г. пришлось на объекты критической инфраструктуры РФ

ФСБ задержала под Ярославлем подростка, производившего взрывчатку

Экипаж иностранного сухогруза, севшего на мель у Сахалина, сняли на берег

Экипаж иностранного сухогруза, севшего на мель у Сахалина, сняли на берег

Свидетель заявил, что целью поджога в валдайской колонии был бунт

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });