Twitter оштрафован на 10 млн руб. за отказ удалять запрещенный в РФ контент

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы в четверг назначил Twitter новые штрафы из-за отказа компании удалить запрещенный в РФ контент.

"Постановлениями суда Twitter признан виновным в совершении двух административных правонарушений. Twitter назначены административные штрафы в размере 3 и 7 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Как ожидается, в четверг суд рассмотрит аналогичные административные протоколы в отношении Meta, Telegram и TikTok.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - с начала года неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ).

Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ с начала года, составляет уже более 200 млн рублей.