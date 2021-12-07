В Петербурге пришлось открыть пункты временного складирования снега

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - После обильных снегопадов в Петербурге открыли временные снегоприемные пункты в разных районах, сообщила пресс-служба городской администрации.

Открытие таких пунктов позволит сэкономить время на вывоз снега из отдаленных частей Петербурга, "поскольку расположены они ближе, чем пункты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", и техника сможет быстрее доехать до них и разгрузиться", объяснили чиновники.

Склады для снега открыли на Гусарской улице в Пушкине, в районе Анисимовской дороги в Красногвардейском районе и на улице Свободы в Красном Селе.

Если обильные снегопады продолжатся, в городе будут открыты и другие подобные пункты, их адреса уже согласованы с районными администрациями, отметили в Смольном.

Содержать временные снегоприемные пункты будут дорожные предприятия с учетом требований экологической безопасности.

С начала зимы в городе выпало больше 40 см осадков, отметили в пресс-службе.