Прокуроры проверят, как убирали снег на шоссе в Петербурге, где больше суток была пробка

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Пушкинского района Петербурга организовала проверку содержания и эксплуатации участка Московского шоссе в районе поселка Шушары, где на фоне снегопада оказалось затруднено движение, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

"Установлено, что вследствие погодных условий своевременная уборка дороги от снега производилась ненадлежащим образом, что привело к неблагоприятным для населения последствиям, в том числе затруднило движение по автомобильной дороге", - отмечают в прокуратуре.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере жилищного-коммунального хозяйства, а также в области безопасности дорожного движения в деятельности специализированных служб и организаций, обслуживающих этот участок дороги.

Дорогу обслуживает АО "Автодор".

Как сообщали в соцсетях очевидцы, из-за снегопада движение по Московскому шоссе в районе поселка Шушары (Пушкинский район Петербурга) оказалось затруднено с утра 30 ноября, ситуация усугубилась вечером. Некоторые водители писали, что не могли преодолеть небольшой участок пути за 5-8 часов. По их словам, движение парализовали заснеженная дорога и несколько ДТП.

Пытаясь решить проблему, районные власти собрали внеплановую комиссию по чрезвычайным ситуациям.

По информации властей, на месте, не прекращая, работает уборочная техника. МЧС развернуло вдоль участка два пункта обогрева.

К ночи накануне в соцсети администрации Пушкинского района сообщалось, что ситуацию на Московскому шоссе удалось нормализовать. В то же время местные жители жаловались на пробку на этом участке трассы и утром в четверг. Согласно сервису "Яндекса", на участке до сих пор существует затор.

Снегопад накрыл Петербург вечером в понедельник и продолжился во вторник. По оценке властей северной столицы, подобного в городе не видели десять лет.