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Для полной очистки крыш от снега Петербургу нужно в 35 раз больше кровельщиков

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Петербургу нужно в 35 раз больше кровельщиков, чем имеется у городских управляющих компаний, чтобы за день чистить от снега и наледи все крыши жилых домов, заявил телеканалу "Санкт-Петербург" начальник технического управления Жилищного комитета Андрей Джалалов.

Он сослался на подсчеты комитета.

"Посчитали количество кровель. Цифра получилась - порядка 19 тысяч человек, чтобы в течение дня успеть очистить все жесткие кровли. (...) Понятное дело, что найти такое количество работников невозможно. На сегодняшний день у нас штатное количество кровельщиков при управляющих компаниях составляет почти 600 человек, укомплектованность на сегодняшний день составляет порядка 90% - это 535 человек", - сказал чиновник.

Когда увеличивается вероятность схода снежных шапок с крыш, потенциально опасные участки огораживают, отметил он.

Снегопад в Петербурге начался в понедельник, к середине дня вторника примерно 600 кровельщиков успели почистить порядка 400 зданий, однако в темноте они работать не могут, так что работы пришлось приостановить, добавил Джалалов.

Утром и вечером во вторник в Петербурге из-за снегопада образовались десятибалльные пробки. Горожане жаловались, что снег в городе плохо убирают, местами трудно пройти, а машины буксуют. Городская прокуратура уже пообещала, что зимой будет регулярно проверять работу дворников. Начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин назвал этот снегопад аномальным.

Петербург Андрей Джалалов

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