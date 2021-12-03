Петербург в вечерний снегопад снова встал в 10-балльных пробках

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу вечером в Петербурге образовались десятибалльные пробки, показывает сервис "Яндекса".

Ситуация на дорогах города, в том числе в центре и на участке Московского шоссе у поселка Шушары осложнилась после сильного снегопада и ДТП. По наблюдениям корреспондентов "Интерфакса", в настоящий момент в некоторых районах города идет снег, на дорогах гололедица.

Снегопад накрыл Петербург вечером в понедельник и продолжился во вторник. По данным "Яндекса", 30 ноября пробки в городе утром и вечером достигали 10 баллов. На Московском шоссе пробка не "рассасывалась" больше суток. Городские прокуроры уже пообещали регулярно проверять, как проходит уборка снега.