Телеканал сообщил, что Путин и Байден вели переговоры тет-а-тет

Общение проходило по защищенной видеосвязи, которую раньше еще не использовали

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры президентов России и США проходили тет-а-тет, даже их переводчики находились в другом помещении, следует из кадров телеканала "Россия 1".

Съемка велась из кабинета Владимира Путина в его сочинской резиденции "Бочаров ручей".

Как рассказал корреспондент телеканала, на рабочем столе президента России установлена кнопка, через которую он мог связаться с кем-то вне своего кабинета.

"Дело в том, что переговоры шли жестко в режиме "один на один", то есть даже переводчики находились в другом помещении, в этом зале был только президент. Соответственно, если ему был необходим, например, адъютант, помощник, он мог нажать эту кнопку", - рассказал корреспондент.

Кроме того, в левом углу стола президента находился телефон с надписью "СК" - спецкоммутатор. Этой связью также можно было воспользоваться в случае каких-то неполадок, однако, как сообщил корреспондент, необходимости в этом не было, "все прошло штатно".

Общение Путина с Байденом проходило в закрытом режиме по защищенной видеосвязи, которая ранее не использовалась. Эта связь, как ранее пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позволяет лидерам "говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности".

Переговоры продолжались около двух часов. В начале беседы Байден выразил надежду, что на следующем саммите "Большой двадцатки" увидится с российским президентом лично.