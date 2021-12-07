Путин и Байден завершили переговоры

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились.

Переговоры продлились два часа пять минут по закрытой видеосвязи.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта линия ранее не использовалась лидерами. Он также отметил, что беседа в формате видеоконференции принципиально ничем не отличается от очной встречи.

Судя по видеокадрам, которые распространила пресс-служба Кремля, Путин и Байден общались тет-а-тет.

Ранее Песков также заявлял, что профильные министры и руководители ведомств будут на постоянной связи с Путиным, как это обычно бывает на таких важных мероприятиях.