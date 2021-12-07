Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин и Байден завершили переговоры

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились.

Переговоры продлились два часа пять минут по закрытой видеосвязи.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта линия ранее не использовалась лидерами. Он также отметил, что беседа в формате видеоконференции принципиально ничем не отличается от очной встречи.

Судя по видеокадрам, которые распространила пресс-служба Кремля, Путин и Байден общались тет-а-тет.

Ранее Песков также заявлял, что профильные министры и руководители ведомств будут на постоянной связи с Путиным, как это обычно бывает на таких важных мероприятиях.

Владимир Путин Джо Байден

Новости по теме

Новости

Байден предупредил Путина об ответе на военную эскалацию на Украине

С COVID-19 или его симптомами госпитализированы 24 человека по приезде из ЮАР

Телеканал сообщил, что Путин и Байден вели переговоры тет-а-тет

Собянин заявил о героизме погибшего охранника МФЦ "Рязанский"

Что произошло за день: вторник, 7 декабря

В Москве прооперировали раненную во время стрельбы в МФЦ девочку

Начались переговоры Путина и Байдена

Пандемия коронавируса

Гонконг добавлен к странам, по возвращении из которых введен 14-дневный карантин

Гонконг добавлен к странам, по возвращении из которых введен 14-дневный карантин
Пандемия коронавируса

Путин счел преждевременными страхи из-за "омикрона"

Путин счел преждевременными страхи из-за "омикрона"

По России в текущем году вынесли менее 1% оправдательных приговоров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });