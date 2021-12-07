Суд Петербурга арестовал бывшего главу района, обвиняемого в хищении 165,5 млн рублей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего главу районов и комитета Смольного Ивана Громова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении него избрана по 6 февраля 2022 года.

Из представленных в суд материалов следует, что Громову и его брату Павлу вменяются восемь эпизодов по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на общую сумму более 165,5 млн рублей. Кроме того, идет доследственная проверка еще по одному эпизоду на сумму свыше 29 млн рублей. А общая сумма бюджетных денег, проверяемых следствием на законность происхождения, превышает 537 млн рублей.

"Следствие, обосновывая ходатайство, указало, что "психологический портрет Ивана Громова, складывающийся из его биографии и послужного списка, определенно характеризует обвиняемого, как целеустремленного человека, предрасположенного к карьеризму, саморазвитию и намеренному риску, что свидетельствует о неумении и нежелании Громова довольствоваться достигнутым во всех сферах жизнедеятельности, что, в совокупности с высоким уровнем благосостояния обвиняемого, подтверждает его склонность к незаконному обогащению", - отмечается в сообщении.

Мера пресечения в отношении Павла Громова еще не избрана.

Ранее во вторник со ссылкой на информированный источник сообщалось о задержании Ивана Громова в рамках дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Бывшему чиновнику инкриминируют хищение свыше 165 млн рублей. По данным источника, дело касается 2013-2017 годов, когда Громов возглавлял городской комитет по информатизации и связи.

В партии "Единая Россия" во вторник заявили, что приостановят членство Громова.

Накануне сообщалось об увольнении Громова с поста главы Калининского района Петербурга по собственному желанию. Администрацию этого района Громов возглавлял меньше месяца. До этого он пять лет был главой Петроградского района. С 2012 года в течение четырех лет руководил городским комитетом по информатизации и связи.

Громов - выпускник Санкт-Петербургской академии МВД РФ по юридической специальности. Второе высшее образование получил в 2011 году в Московской академии экономики и права по специальности экономиста. Служил в ГУВД Москвы и в столичном управлении ФНС, возглавлял оперативно-розыскное бюро в департаменте экономической безопасности МВД.