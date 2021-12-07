Задержан экс-глава Калининского и Петроградского районов Петербурга Громов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Бывший глава Калининского района Петербурга Иван Громов, который, проработав на новой должности меньше месяца, уволился накануне, задержан по делу о мошенничестве.

"Громов задержан, вменяется статья 159 УК РФ (мошенничество - ИФ)", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Другой источник агентства добавил, что сейчас в администрации Калининского района проходит обыск.

По данных СМИ, бывшего чиновника подозревают в хищении 250 млн рублей.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.

Накануне сообщалось, что Громов после совещания с членами правительства Петербурга подал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы администрации Калининского района города. Его просьбу удовлетворили.

На посту главы Калининского района Громов проработал менее месяца. До этого он пять лет возглавлял администрацию Петроградского района, а с 2012 года в течение четырех лет руководил городским комитетом по информатизации и связи.

Громов - выпускник Санкт-Петербургской академии МВД РФ по юридической специальности. Второе высшее образование он получил в 2011 году в Московской академии экономики и права по специальности экономиста. Служил в ГУВД Москвы и в столичном управлении ФНС, возглавлял оперативно-розыскное бюро в департаменте экономической безопасности МВД.