Брата петербургского экс-чиновника Громова арестовали по делу о хищении 165,5 млн рублей

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу обвиняемого в мошенничестве Павла Громова, брата бывшего главы районов города и комитета Смольного Ивана Громова, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд отправил его в СИЗО по 6 февраля 2022 года.

Обосновывая ходатайство, следствие указало, что средняя заработная плата Павла Громова с 2013 года не превышает 40 тыс. рублей в месяц, его супруга нигде не трудоустроена, однако пара проживает в "эксклюзивных арендуемых квартирах в элитных жилых комплексах, пользуется автомобилями премиальных марок, регулярно совершает заграничные поездки и посещает дорогостоящие курорты".

Кроме того, по данным следствия, Громов неоднократно приобретал дорогостоящие объекты недвижимости. "Это свидетельствует о несопоставимости уровня дохода обвиняемого с подобным образом жизни и подтверждает позицию следствия о незаконном характере происхождения средств существования Громова и его явной заинтересованности в обогащении путем совершения преступлений корыстной направленности", - приводит пресс-служба доводы правоохранительных органов.

Громов, в свою очередь, возражал и пояснил, что, изучив материалы, своей вины не видит.

По информации пресс-службы, братья Громовы обвиняются в восьми эпизодах по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на общую сумму более 165,5 млн рублей. Кроме того, идет доследственная проверка еще по одному эпизоду на сумму свыше 29 млн рублей. А общая сумма бюджетных денег, проверяемых следствием на законность происхождения, превышает 537 млн рублей.

Как сообщалось, бывший чиновник Иван Громов был арестован судом ранее.

Громовы были задержаны накануне. По данным источника "Интерфакса", вменяемое фигурантам преступление относится к 2013-2017 годам, когда Иван Громов возглавлял городской комитет по информатизации и связи.

В начале недели Иван Громов уволился с поста главы Калининского района Петербурга по собственному желанию. Администрацию этого района Громов возглавлял меньше месяца. До этого он пять лет был главой Петроградского района. Городским комитетом по информатизации и связи он руководил в течение четырех лет с 2012 года.