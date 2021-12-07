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Бывшего главу района в Петербурге заподозрили в хищении 165 млн рублей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего главу Калининского района Петербурга Ивана Громова, которого задержали вскоре после увольнения, подозревают в хищении более чем 165 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, дело Громова о мошенничестве связано с периодом 2013-2017 годов, когда чиновник руководил городским комитетом по информатизации и связи.

Громов оставил должность главы района 6 декабря. 7 декабря источники сообщили, что он задержан, а в администрации Калининского района прошел обыск.

Администрацию района Громов возглавлял меньше месяца. До этого он пять лет был главой Петроградского района. С 2012 года в течение четырех лет руководил городским комитетом по информатизации и связи.

Громов - юрист, выпускник Санкт-Петербургской академии МВД. Второе высшее образование ОН получил в 2011 году в Московской академии экономики и права по специальности экономиста. Служил в ГУВД Москвы и в столичном управлении ФНС, возглавлял оперативно-розыскное бюро в департаменте экономической безопасности МВД.

Петербург Иван Громов МВД Калининский район

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