В Белом доме заявили, что США усилят военную помощь Украине в случае нападения России

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - США будут готовы предоставить дополнительную военную помощь Украине, если она подвергнется нападению со стороны России, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы будем готовы оказывать больше военной помощи Украине, не считая той, которую оказываем и так", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Кроме того, Салливан пояснил, что США были бы готовы разместить дополнительные силы на территории стран-союзниц на востоке Европы.

Кроме того, по его словам, США призывают РФ в случае с Украиной выбрать путь деэскалации.

Представитель Белого дома пояснил, что взаимодействие с РФ по стратегическим вопросам вполне возможно, но только в контексте деэскалации. Салливан напомнил, что США удавалось сотрудничать по этим вопросам с СССР, а затем, в течение длительного периода, уже с Россией.



Он также отметил, что Байден открыт к тому, чтобы создать "функционирующие" дипломатические миссии России и США друг у друга. По словам советника президента США, по итогам разговора "Байден и Путин попросят свои команды подумать над тем, как обеспечить то, чтобы платформа посольства в Москве могла работать эффективно, и платформа посольства здесь, в Вашингтоне, могла также работать эффективно".

При этом Салливан добавил, что Байден во время разговора с Путиным не пошел на уступки по вопросу о расширении НАТО на восток.

По словам Салливана, Байден проинформировал лидеров Франции, ФРГ, Италии и Великобритании о переговорах с Путиным. Он отметил, что в настоящее время администрация США также информирует о результатах переговоров посольства и постпредства стран-членов НАТО, ЕС и ключевых союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Салливан также сообщил, что в четверг Байден проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее президент США Джо Байден в беседе по видеосвязи проинформировал президента России Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты и их европейские союзники глубоко озабочены в связи со стягиванием российских войск к украинской границе.

Байден четко дал понять, что США и их союзники ответят жесткими экономическими и прочими мерами на военную эскалацию, если таковая произойдет.