Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Белом доме заявили, что США усилят военную помощь Украине в случае нападения России

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - США будут готовы предоставить дополнительную военную помощь Украине, если она подвергнется нападению со стороны России, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы будем готовы оказывать больше военной помощи Украине, не считая той, которую оказываем и так", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Кроме того, Салливан пояснил, что США были бы готовы разместить дополнительные силы на территории стран-союзниц на востоке Европы.

Кроме того, по его словам, США призывают РФ в случае с Украиной выбрать путь деэскалации.

Представитель Белого дома пояснил, что взаимодействие с РФ по стратегическим вопросам вполне возможно, но только в контексте деэскалации. Салливан напомнил, что США удавалось сотрудничать по этим вопросам с СССР, а затем, в течение длительного периода, уже с Россией.

Он также отметил, что Байден открыт к тому, чтобы создать "функционирующие" дипломатические миссии России и США друг у друга. По словам советника президента США, по итогам разговора "Байден и Путин попросят свои команды подумать над тем, как обеспечить то, чтобы платформа посольства в Москве могла работать эффективно, и платформа посольства здесь, в Вашингтоне, могла также работать эффективно".

При этом Салливан добавил, что Байден во время разговора с Путиным не пошел на уступки по вопросу о расширении НАТО на восток.

По словам Салливана, Байден проинформировал лидеров Франции, ФРГ, Италии и Великобритании о переговорах с Путиным. Он отметил, что в настоящее время администрация США также информирует о результатах переговоров посольства и постпредства стран-членов НАТО, ЕС и ключевых союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Салливан также сообщил, что в четверг Байден проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее президент США Джо Байден в беседе по видеосвязи проинформировал президента России Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты и их европейские союзники глубоко озабочены в связи со стягиванием российских войск к украинской границе.

Байден четко дал понять, что США и их союзники ответят жесткими экономическими и прочими мерами на военную эскалацию, если таковая произойдет.

США Украина Россия

Новости по теме

Новости

США будут ожидать остановку "Северного потока-2" в случае вторжения РФ на Украину

США запланировали выделить $300 млн из оборонного бюджета на помощь Украине

Пандемия коронавируса

Во Франции зафиксировали самый высокий с 2020 года рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Во Франции зафиксировали самый высокий с 2020 года рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Байден предупредил Путина об ответе на военную эскалацию на Украине

WSJ сообщила, что американцев ждет самый сильный рост зарплат с 2008 года

WSJ сообщила, что американцев ждет самый сильный рост зарплат с 2008 года

Госслужащие ОАЭ перейдут на 4,5-дневную рабочую неделю

Путин и Байден завершили переговоры

Минск ответил на санкции Запада продуктовым эмбарго

Минск ответил на санкции Запада продуктовым эмбарго
Пандемия коронавируса

Гонконг добавлен к странам, по возвращении из которых введен 14-дневный карантин

Гонконг добавлен к странам, по возвращении из которых введен 14-дневный карантин

LG Energy планирует привлечь более $9 млрд в рамках IPO в Сеуле

LG Energy планирует привлечь более $9 млрд в рамках IPO в Сеуле
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });