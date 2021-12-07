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Байден предупредил Путина об ответе на военную эскалацию на Украине

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в беседе по видеосвязи проинформировал президента России Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты и их европейские союзники глубоко озабочены в связи со стягиванием российских войск к украинской границе, передает пресс-служба Белого дома.

Он четко дал понять, что США и их союзники ответят жесткими экономическими и прочими мерами на военную эскалацию, если таковая произойдет.

Байден снова выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Он призвал стороны к деэскалации напряженности и возвращению к дипломатии.

Президенты дали своим командам соответствующие поручения, отметили в Белом доме. Американская сторона будет заниматься этим вопросом в тесной координации со своими союзниками и партнерами, говорится в пресс-релизе.

Путин и Байден также обсудили двусторонние переговоры о стратегической стабильности, отдельные переговоры по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, а также сотрудничество по таким проблемам отдельных регионов, как иранская ядерная программа, сообщили в Белом доме.

Такой набор тем называли 6 декабря западные СМИ.

Переговоры президентов прошли по защищенной видеосвязи, которая "ранее еще не использовалась". Телеканал "Россия 1" уточнил, что президенты находились в помещениях с камерами по одиночке, даже переводчики были в других помещениях. Общение продолжалось около двух часов.

Пресс-служба Кремля еще не выпустила своего сообщения по итогам беседы. До начала переговоров пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что сам факт общения - это уже хорошо, но прорывных решений от беседы ждать не советовал.

Западные СМИ перед этой беседой сообщали, что Вашингтон готовит жесткие санкции на случай нападения на Украину, вплоть до отключения России от системы SWIFT, а также прорабатывает планы эвакуации граждан США с Украины.

Украина Иран Европа Владимир Путин Джо Байден США Дмитрий Песков

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