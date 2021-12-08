Школьников Оренбурга и Пскова переводят на удаленку

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Пскове все школы перевели на дистанционное обучение с 8 декабря, школы Оренбурга перейдут на удаленку с 9 декабря из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, сообщили чиновники.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, что в областном центре растет заболеваемость среди школьников и на карантин переведен каждый пятый класс. Он уточнил, что 162 класса закрыты из-за ОРВИ, 40 - из-за коронавируса. Поэтому Роспотребнадзор рекомендовал все школы и учреждения дополнительного образования перевести на дистант с 8 по 10 декабря включительно. Ведерников подчеркнул, что это решение касается только Пскова.

Для учеников с первого по четвертый класс в школах организуют дежурные группы, старшеклассники будут учиться удаленно.

О переходе на дистант школ Оренбурга мэрия города сообщила 8 декабря. Такое решение принял региональный оперштаб по рекомендации Роспотребнадзора из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Как долго школьники будут учиться онлайн, не уточняется, чиновники намерены "обеспечить максимально возможное разобщение детей в школьных учреждениях до стабилизации ситуации". Работа кружков и спортивных секций в городе приостанавливается до особого распоряжения.