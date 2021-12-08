Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Школьников Оренбурга и Пскова переводят на удаленку

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Пскове все школы перевели на дистанционное обучение с 8 декабря, школы Оренбурга перейдут на удаленку с 9 декабря из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, сообщили чиновники.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, что в областном центре растет заболеваемость среди школьников и на карантин переведен каждый пятый класс. Он уточнил, что 162 класса закрыты из-за ОРВИ, 40 - из-за коронавируса. Поэтому Роспотребнадзор рекомендовал все школы и учреждения дополнительного образования перевести на дистант с 8 по 10 декабря включительно. Ведерников подчеркнул, что это решение касается только Пскова.

Для учеников с первого по четвертый класс в школах организуют дежурные группы, старшеклассники будут учиться удаленно.

О переходе на дистант школ Оренбурга мэрия города сообщила 8 декабря. Такое решение принял региональный оперштаб по рекомендации Роспотребнадзора из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Как долго школьники будут учиться онлайн, не уточняется, чиновники намерены "обеспечить максимально возможное разобщение детей в школьных учреждениях до стабилизации ситуации". Работа кружков и спортивных секций в городе приостанавливается до особого распоряжения.

Хроника 09 января 2020 года – 08 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Оренбург Псков Михаил Ведерников коронавирус Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

Вступило в силу сокращение срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов

Рынок акций РФ открылся в среду ростом индекса МосБиржи на 0,4%

Тело еще одного погибшего в шахте "Листвяжная" в Кузбассе подняли на поверхность

Помощник президента РФ заявил, что в Кремле удовлетворены переговорами Путина и Байдена

Помощник президента РФ заявил, что в Кремле удовлетворены переговорами Путина и Байдена

Преобладающее место в разговоре Путина и Байдена занял внутриукраинский кризис

Преобладающее место в разговоре Путина и Байдена занял внутриукраинский кризис

Суд Петербурга арестовал бывшего главу района, обвиняемого в хищении 165,5 млн рублей

Байден предупредил Путина об ответе на военную эскалацию на Украине

Пандемия коронавируса

С COVID-19 или его симптомами госпитализированы 24 человека по приезде из ЮАР

Телеканал сообщил, что Путин и Байден вели переговоры тет-а-тет

Собянин заявил о героизме погибшего охранника МФЦ "Рязанский"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });