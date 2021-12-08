В Кремле не дождались от США конструктива по вопросу ограничений для дипломатов

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Власти США оказались не готовы к обсуждению российской инициативы "обнулить" взаимные ограничения на работу дипломатов в двух странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью "Известиям" он напомнил, что российский лидер Владимир Путин предложил "обнулить" все взаимные ограничения на работу дипломатов в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Однако, отметил Песков, "американская сторона пока оказалась не готова субстантивно это обсуждать".

В ходе беседы было констатировано, сообщала пресс-служба Кремля, что двустороннее сотрудничество "по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии".

Пескова также спросили, наметились ли какие-то точки соприкосновения между Москвой и Вашингтоном, и появилась ли возможность улучшения отношений в перспективе по итогам переговоров 7 декабря.

"Нет, пока об этом говорить не приходится, и особого повода для оптимизма пока нет", - ответил представитель Кремля.

Описывая свои впечатления от переговоров, которые прошли вечером 7 декабря по видеосвязи, он ответил, что "хотелось бы большего с точки зрения результативности".