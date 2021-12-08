Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Кремле не дождались от США конструктива по вопросу ограничений для дипломатов

В Кремле не дождались от США конструктива по вопросу ограничений для дипломатов
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Власти США оказались не готовы к обсуждению российской инициативы "обнулить" взаимные ограничения на работу дипломатов в двух странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью "Известиям" он напомнил, что российский лидер Владимир Путин предложил "обнулить" все взаимные ограничения на работу дипломатов в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Однако, отметил Песков, "американская сторона пока оказалась не готова субстантивно это обсуждать".

В ходе беседы было констатировано, сообщала пресс-служба Кремля, что двустороннее сотрудничество "по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии".

Пескова также спросили, наметились ли какие-то точки соприкосновения между Москвой и Вашингтоном, и появилась ли возможность улучшения отношений в перспективе по итогам переговоров 7 декабря.

"Нет, пока об этом говорить не приходится, и особого повода для оптимизма пока нет", - ответил представитель Кремля.

Описывая свои впечатления от переговоров, которые прошли вечером 7 декабря по видеосвязи, он ответил, что "хотелось бы большего с точки зрения результативности".

Дмитрий Песков США Джо Байден

Новости по теме

Новости

Структура ОВК объявила дефолт по "телу" бондов серии 01 почти на 15 млрд рублей

Песков исключил воссоздание СССР

Песков исключил воссоздание СССР

Госдума расширила полномочия полицейских

Госдума расширила полномочия полицейских

Госдума продлила мораторий на формирование накопительной пенсии

Госдума продлила мораторий на формирование накопительной пенсии

Фигуранту дела о стрельбе в МФЦ назначат психиатрическую экспертизу

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с середины октября

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с середины октября

РКН заблокировал сайт Tor в России

РКН заблокировал сайт Tor в России

У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов

У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов

ВС РФ пересмотрит жалобы на приговор за убийство Маркелова и Бабуровой

ВС РФ пересмотрит жалобы на приговор за убийство Маркелова и Бабуровой
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });