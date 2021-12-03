Источник сообщил, что генконсул РФ в Нью-Йорке больше полугода ждет визу

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Предложения Москвы об обнулении ограничений в работе дипмиссий России и США остаются без ответа, никаких подвижек в этой сфере с момента встречи лидеров двух стран в Женеве нет, сообщил "Интерфаксу" российский источник.

В частности, констатировал собеседник агентства, генконсул РФ в Нью-Йорке не может получить визу и приступить к работе в США уже более полугода.

Он отметил, что Госдеп США затягивает продление виз примерно 60 российским дипломатам, находящимся в США, фактически принуждая их к завершению командировки.

"Резко возросло количество случаев затягивания Госдепартаментом продления виз работников российских загранучреждений, уже находящихся в США. Это приводит к тому, что при выезде в Россию в отпуск или по срочной необходимости их не пустят обратно. Расцениваем это как принуждение к досрочному завершению командировки. Таковых у нас накопилось почти 60 человек", - заявил источник.

Собеседник агентства отметил, что "вместе с членами семей это количество составляет 150 человек".

Кроме того, по словам источника, "около 40 сотрудников ожидают возможности выехать к местам командировок в США уже много месяцев и даже больше года, что равнозначно отказу".

"С мая 2019 года инспекционная группа из специалистов ДКСиСЗ МИД России также не может получить краткосрочные американские визы. Это блокирует организацию капитального ремонта объектов российской дипломатической недвижимости. Разумеется, во всех случаях за нами остается право на взаимность", - заявил источник.

Собеседник отметил, что российская сторона "сталкивается с элементарным неуважением к семейным ценностям, когда у отдельных членов семей наших дипломатов есть визы, а у кого-то их нет".