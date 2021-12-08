Дума ввела QR-коды для прохода в здания палаты

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Совет Думы в среду поддержал подготовленный комиссией по регламенту и обеспечению деятельности новый порядок прохода в здания Государственной думы с учетом QR-колов и ПЦР-тестов, сообщили в пресс-службе палаты.

"Совет Госдумы принял решение поддержать новый порядок прохода. Он начнет действовать со следующей недели", - отметили в пресс-службе.

Там же информировали, что порядок предусматривает обязательность предоставления документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, медотводе, перенесенном заболевании или справки о ПЦР-тесте.

Соответствующее предложение вынес на обсуждение Совета председатель Думы Вячеслав Володин.

Ранее он отметил, что для прохода в Госдуму все, включая депутатов, должны будут иметь либо QR-код, либо справки о ПЦР-тесте.

"Мы говорим о том, что для депутатов QR-кодов обязателен, но что касается прохода в здание, так как все из них либо вакцинированы, либо переболели, для осуществления своей деятельности здесь непосредственно им не нужно будет подтверждение", - сказал Володин.

Он обратил внимание, что в Думе 94% - коллективный иммунитет среди депутатов, а у работников аппарата - 99%.

При этом приходящие "извне" в здания палаты, будь то чиновники или эксперты, должны будут предоставлять QR-код.

По словам спикера, те депутаты, у кого нет QR-кода, будут за свой счет сдавать тесты ПЦР для участия в мероприятиях в Думе.