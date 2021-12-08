Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Дума ввела QR-коды для прохода в здания палаты

Дума ввела QR-коды для прохода в здания палаты
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Совет Думы в среду поддержал подготовленный комиссией по регламенту и обеспечению деятельности новый порядок прохода в здания Государственной думы с учетом QR-колов и ПЦР-тестов, сообщили в пресс-службе палаты.

"Совет Госдумы принял решение поддержать новый порядок прохода. Он начнет действовать со следующей недели", - отметили в пресс-службе.

Там же информировали, что порядок предусматривает обязательность предоставления документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, медотводе, перенесенном заболевании или справки о ПЦР-тесте.

Соответствующее предложение вынес на обсуждение Совета председатель Думы Вячеслав Володин.

Ранее он отметил, что для прохода в Госдуму все, включая депутатов, должны будут иметь либо QR-код, либо справки о ПЦР-тесте.

"Мы говорим о том, что для депутатов QR-кодов обязателен, но что касается прохода в здание, так как все из них либо вакцинированы, либо переболели, для осуществления своей деятельности здесь непосредственно им не нужно будет подтверждение", - сказал Володин.

Он обратил внимание, что в Думе 94% - коллективный иммунитет среди депутатов, а у работников аппарата - 99%.

При этом приходящие "извне" в здания палаты, будь то чиновники или эксперты, должны будут предоставлять QR-код.

По словам спикера, те депутаты, у кого нет QR-кода, будут за свой счет сдавать тесты ПЦР для участия в мероприятиях в Думе.

Хроника 09 января 2020 года – 08 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Госдума Коронавирус Вячеслав Володин

Новости по теме

Новости

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на Crew Dragon

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на Crew Dragon

Навальный подал новый иск к администрации колонии в Покрове

Росавиация потребовала усилить защиту от обледенения после инцидента с бортом S7

Росавиация потребовала усилить защиту от обледенения после инцидента с бортом S7

МИД РФ вручил посольству США ноту протеста из-за воздушных инцидентов над Черным морем

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

Путин счел провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину

Путин счел провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину

Структура ОВК объявила дефолт по "телу" бондов серии 01 почти на 15 млрд рублей

В Кремле не дождались от США конструктива по вопросу ограничений для дипломатов

В Кремле не дождались от США конструктива по вопросу ограничений для дипломатов

Песков исключил воссоздание СССР

Песков исключил воссоздание СССР

Госдума расширила полномочия полицейских

Госдума расширила полномочия полицейских
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });