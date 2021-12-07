Володин напомнил чиновникам о пропуске в Госдуму по QR-кодам или ПЦР-тестам

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU -Для прохода в Госдуму все, включая депутатов и чиновников, должны будут иметь либо QR-код либо справки ПЦР, заявил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам, среди депутатов коллективный иммунитет составляет 94%, среди сотрудников думского аппарата - 99%.

При этом приходящие "извне" в здания палаты, будь то чиновники или эксперты, должны будут предоставлять QR-код, сказал спикер. Депутаты, у которых нет QR-кодов, будут за свой счет сдавать ПЦР-тесты для участия в думских мероприятиях, предупредил он.

В первый же день своей работы в октябре Госдума восьмого созыва изменила график пленарных заседаний, чтобы снизить ковид-риски. Володин тогда же предупредил, что будут обсуждаться возможные ограничения для непривитых депутатов. В конце октября Совет Думы решил попросить депутатов и сотрудников думского аппарата предоставить справки о наличии у них антител к коронавирусу, чтобы по результатам организовывать их работу.

В конце ноября Володин предупредил, что с 6 декабря в здание Госдумы могут начать пускать по QR-кодам.