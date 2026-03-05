Частично оправданный фигурант дела Кулибабы отсудил у государств почти 2 млн рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд взыскал около 2 млн рублей в пользу Владимира Карпинского, частично оправданного по делу об убийствах и бандитизме, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

С Министерства финансов взыскано 1 137 859 рублей 77 копеек в счет компенсации расходов на оплату юридической помощи в период уголовного преследования, а также свыше 702 086 рублей заработной платы, которой лишился Карпинский, пока был под следствием.

В марте 2025 года Санкт-Петербургский городской суд оправдал Карпинского по обвинению в убийствах, совершенных в 1990-х годах, дело рассматривалось с участием присяжных. Они признали фигуранта виновным только в участии в банде, но дело в этой части было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Также по делу проходил экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга Владимир Кулибаба. Он был приговорен к десяти годам в колонии общего режима.