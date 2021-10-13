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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Школы Каменского района Ростовской области закрыты из-за угрозы теракта

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В среду власти Каменского района Ростовской области решили не открывать в этот день все школы, поскольку один девятиклассник рассказал об угрозе терактов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Девятиклассник в соцсетях распространил аудиозапись, в которой говорил, что студенты одного из техникумов района собираются напасть на школы. Родителям сказали, детей в среду в школы не приводить. Все учебные заведения сегодня не работают", - сказал собеседник агентства.

По его информации, девятиклассника сейчас опрашивают в полиции, зачем он сделал эту запись.

Ранее в этот же день стало известно, что в Абакане усилили меры безопасности в школах. Так мэрия отреагировала на появление в родительских чатах информации о том, что в школу может проникнуть вооруженный человек.

Ростовская область Каменский район МВД Абакан

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