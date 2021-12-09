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Августу Мейеру вменили мошенничество на 2,4 млрд рублей

Еще двух фигуранток дела следствие просит поместить под домашний арест

Августу Мейеру вменили мошенничество на 2,4 млрд рублей
Август Мейер
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Совладельцу сети "Рив Гош" и интернет-ритейлера "Юлмарт" Августу Мейеру вменяют хищение более 2,4 млрд рублей, следует из сообщения пресс-службы городских судов Петербурга. Он вину не признает. Московский суд рассматривает просьбу следствия об аресте бизнесмена.

"Мейеру вменяются два эпизода мошенничества на суммы: 1 428 677 453 рубля и 1 000 000 000 рублей", - сообщила пресс-служба. Обосновывая просьбу об аресте, следователь указал в том числе, что Мейер активно занимается отчуждением имущества.

О задержании предпринимателя вместе с женой Инной стало известно 8 декабря. По сведениям "Коммерсанта", их заподозрили в хищении 2,3 млрд рублей кредитов, взятых у Сбербанка на развитие "Юлмарта" незадолго до краха ритейлера. В Сбербанке "Интерфаксу" уточнили, что задолженность "Юлмарта" составляет 2,4 млрд рублей.

Инна Мейер также проходит обвиняемой по этому уголовному делу, следствие попросит поместить ее по домашний арест, сообщила пресс-служба.

Кроме того, следствие хочет отправить под домашний арест Елену Стрельцову, гендиректора ООО "Биг Бокс".

Мейер и его защита возражали против ареста. Как сообщили в пресс-службе, адвокат бизнесмена назвал представленные в суде материалы следствия "набором заклинаний и мантр", которые ничего не доказывают.

"Пять лет ведется следствие. Уже все изъято, все допрошены. Это бизнес-конфликт," - заявил адвокат и попросил поместить клиента под домашний арест или отпустить под залог до 5 млн рублей или под запрет определенных действий.

Прокурор поддержал следователя, указав, что дело по второму эпизоду было возбуждено только в сентябре 2021 года, отметили в пресс-службе.

Сбербанк Юлмарт Московский суд Петербург Август Мейер Инна Мейер Елена Стрельцова

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