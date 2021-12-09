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Защита бывшего схиигумена Сергия подала жалобу на его приговор

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сторона защиты направила апелляционную жалобу на решение суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова). Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Павел Бабиков.

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30 ноября 2021 года Измайловский районный суд Москвы признал его виновным по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания), ст.330 УК РФ (самоуправство). Бывшего схиигумена Сергия приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима.

Апелляционная жалоба на этот приговор была направлена на рассмотрение 9 декабря, уточнил сказал Бабиков.

Романов был духовником Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область). Летом 2020 года его лишили сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. 10 сентября того же года он отлучен от церкви, а в конце декабря задержан, отправлен в Москву и впоследствии арестован. Романову было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ.

Кроме того, в отношении бывшего схиигумена и его соратника Всеволода Могучева, по информации адвокатов, расследуется еще одно дело по п. "в" ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти). Поводом стал ряд видеороликов, размещенных в интернете. Следственные органы пока не прокомментировали новое дело.

Сергий Романов Москва Всеволод Могучев

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