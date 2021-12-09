Защита бывшего схиигумена Сергия подала жалобу на его приговор

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сторона защиты направила апелляционную жалобу на решение суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова). Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Павел Бабиков.

30 ноября 2021 года Измайловский районный суд Москвы признал его виновным по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания), ст.330 УК РФ (самоуправство). Бывшего схиигумена Сергия приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима.

Апелляционная жалоба на этот приговор была направлена на рассмотрение 9 декабря, уточнил сказал Бабиков.

Романов был духовником Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область). Летом 2020 года его лишили сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. 10 сентября того же года он отлучен от церкви, а в конце декабря задержан, отправлен в Москву и впоследствии арестован. Романову было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ.

Кроме того, в отношении бывшего схиигумена и его соратника Всеволода Могучева, по информации адвокатов, расследуется еще одно дело по п. "в" ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти). Поводом стал ряд видеороликов, размещенных в интернете. Следственные органы пока не прокомментировали новое дело.