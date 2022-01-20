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Монахини Среднеуральского монастыря переехали в новую обитель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Монахини, которых выселили из Среднеуральского монастыря после ареста их бывшего духовника, бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов), вместе с игуменьей Варварой заселились в переоборудованную воскресную школу в поселке Краснояр под Ревдой. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В телеграм-посте он отметил, что здания Среднеуральского монастыря пока остаются закрытыми.

В Краснояре строили церковь и воскресную школу, рассказал митрополит. "Узнав о бедственном положении монахинь, (благотворитель - ИФ) переоборудовал школу в сестринский корпус. На новом месте сестры продолжат совершать свой иноческий подвиг, исполняя одно из главных предназначений монашеской жизни - тихую молитву за весь мир", - написал он.

Бывший схиигумен с июня 2020 года со своими сторонниками держал осаду в Среднеуральском монастыре, пока в конце декабря его не задержали. 14 апреля всех насельников из монастыря вывезли по решению суда, который запретил жить и находиться в этой обители, указав, что все здания там были построены с многочисленными нарушениями и жить там опасно для здоровья.

Екатеринбургская епархия с 2021 года оформляет в собственность здания Среднеуральского монастыря. Она оформила право на местный храм, но продолжает судиться за еще 14 зданий на территории обители.

20 января Арбитражный суд Уральского округа, рассмотрев кассацию Екатеринбургской епархии, отменил решение двух предыдущих инстанций по ее правам на 14 построек и направил дело на новое рассмотрение в Арбитраж Свердловской области.

30 ноября 2021 года бывший схиигумен был приговорен Измайловским судом Москвы к 3,5 года колонии за самоуправство, склонение к самоубийству и нарушение прав на свободу вероисповедания. Против него было возбуждено также уголовное дело о возбуждении ненависти в интернете (п. "в" ч.2 ст.282 УК).

Среднеуральский монастырь Верхняя Пышма Ревда Краснояр Екатеринбургская епархия схиигумен Сергий

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