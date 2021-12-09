Депутаты Севастополя поддержали законопроект о QR-кодах, попросив учесть "бессимптомников"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Севастополя на заседании в четверг большинством голосов поддержало федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Как передал корреспондент "Интерфакса", законопроект о внесении изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8) поддержан в ходе пакетного голосования. "За" проголосовали 15 парламентариев, "против" - четыре, двое воздержались. Кроме того, депутаты приняли обращение к Госдуме и правительству России "по вопросу совершенствования положений" этого законопроекта.

В обращении, которое опубликовано на сайте парламента, перечислены причины поддержки законопроекта: рост числа заболевших, загрузка больниц, выводы ВОЗ о связи смертности с вакцинацией, ущерб для бизнеса при введении локдаунов. При этом депутаты обращают внимание на признание мировым врачебным сообществом того, что в формировании коллективного иммунитета участвуют и переболевшие бессимптомно.

В связи с этим Заксобрание предлагает "активизировать работу по определению достаточного защитного уровня антител, а также закрепить нормативным правовым актом данный показатель как основание для получения в дальнейшем сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией".

В обращении севастопольские парламентарии также поднимают вопрос защиты персональных данных. Они считают, что необходимо "усовершенствовать механизм предоставления персональных данных и обращения с ними при проверке QR-кода, а также рассмотреть возможность введения санкций против злоупотребления личной информацией, полученной при реализации положений указанного законопроекта".

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.