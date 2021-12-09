Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Депутаты Севастополя поддержали законопроект о QR-кодах, попросив учесть "бессимптомников"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Севастополя на заседании в четверг большинством голосов поддержало федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Как передал корреспондент "Интерфакса", законопроект о внесении изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8) поддержан в ходе пакетного голосования. "За" проголосовали 15 парламентариев, "против" - четыре, двое воздержались. Кроме того, депутаты приняли обращение к Госдуме и правительству России "по вопросу совершенствования положений" этого законопроекта.

В обращении, которое опубликовано на сайте парламента, перечислены причины поддержки законопроекта: рост числа заболевших, загрузка больниц, выводы ВОЗ о связи смертности с вакцинацией, ущерб для бизнеса при введении локдаунов. При этом депутаты обращают внимание на признание мировым врачебным сообществом того, что в формировании коллективного иммунитета участвуют и переболевшие бессимптомно.

В связи с этим Заксобрание предлагает "активизировать работу по определению достаточного защитного уровня антител, а также закрепить нормативным правовым актом данный показатель как основание для получения в дальнейшем сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией".

В обращении севастопольские парламентарии также поднимают вопрос защиты персональных данных. Они считают, что необходимо "усовершенствовать механизм предоставления персональных данных и обращения с ними при проверке QR-кода, а также рассмотреть возможность введения санкций против злоупотребления личной информацией, полученной при реализации положений указанного законопроекта".

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Хроника коронавируса. Декабрь.

9
В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса
Севастополь Коронавирус

Новости по теме

Новости

Самолет с десантниками совершил вынужденную посадку под Псковом

В МИД РФ заявили о риске повторения Карибского кризиса

В Адвокатской палате Петербурга нашли нарушения в работе Ивана Павлова

В Адвокатской палате Петербурга нашли нарушения в работе Ивана Павлова
Пандемия коронавируса

Путин заявил о необходимости доработки законопроекта о QR-кодах

Путин заявил о необходимости доработки законопроекта о QR-кодах

Путин счел, что россиян часто арестовывают до приговора суда совершенно неоправданно

Путин счел постыдной ситуацию с бездомными в России

В Минэкономразвития задумались о создании перехода с Сахалина в Японию

В Минэкономразвития задумались о создании перехода с Сахалина в Японию

В Госдуму внесли законопроект о передаче суду права признания иноагентом

Собственники ж/д оператора "СГ-Транс" стали владельцами Brunswick Rail

Собственники ж/д оператора "СГ-Транс" стали владельцами Brunswick Rail
Пандемия коронавируса

В центре "Вектор" заявили, что на полное исследование "омикрона" уйдет два месяца

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });