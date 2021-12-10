Парламент Камчатки поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU -Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края большинством голосов поддержали федеральную инициативу о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"В поддержку федерального законопроекта с учетом предложений высказались 18 депутатов, шесть проголосовали против, один воздержался", - говорится в сообщении.

Там отметили, что обсуждение законопроекта прошло в спорах.

"Решение далось сложно, потому что вопрос все-таки перешел в политическую плоскость. Хотя даже противники законопроекта озвучили, что они не против вакцинации, а против QR-кодов. В то же время, речь идет о здоровье, а не о кодировании. Вакцинация, несомненно, добровольная. Безусловно, у каждого должен быть выбор. Но государство обязано защитить людей от этого страшного невидимого врага. Поэтому надо понимать, что законопроект направлен не на "кодизацию", а на защиту населения", - цитирует пресс-служба председателя краевого закособрания Ирину Унтилову.

Камчатский парламент также направит в Госдуму предложения, поступившие в ходе публичного обсуждения законопроекта в крае.

Это предложения о замене термина "QR-код" на "медицинский паспорт"; о включении отделений Пенсионного Фонда в перечень организаций, где можно получить разрешительный документ в бумажном виде; о доставке на дом разрешительного документа людям с ограниченными возможностями здоровья. Также предлагается ввести еще один вид документа, при наличии которого будет разрешено посещение общественных мест. Это справка о достаточном уровне защитного титра антител, который должен определить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Законопроекты о QR-кодах

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, предполагающих введение системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило первое время наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.

Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс. Дума приняла решение направить инициативы в рассылку в регионы и вернуться к процедуре рассмотрения с учетом поступивших отзывов после 14 декабря.