Путин заявил о необходимости доработки законопроекта о QR-кодах

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте носит рамочный характер, он должен быть дополнительно проработан в регионах.

Об этом Путин сказал в четверг на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Прежде чем решения будут приняты окончательно, их нужно проработать. В значительной степени, закон, о котором вы сказали, он носит рамочный характер. В этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах РФ. Регионам мы передали значительный объем полномочий для принятия окончательных решений", - отметил глава государства.

"Перед тем, как принимать, скажем, ограничение, связанное с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готовы ли транспортные системы для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся", - сказал Путин.

"Я надеюсь, что так мы и будем поступать. И исхожу из того, что мы вместе с вами, с профессиональным сообществом, найдем решение, гарантирующее права всех граждан", - заявил президент РФ.

Он заверил, что никаких опрометчивых решений по этому поводу не будет допущено.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс. Дума приняла решение направить инициативы в рассылку в регионы и вернуться к процедуре рассмотрения с учетом поступивших отзывов после 14 декабря.