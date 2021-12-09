Что произошло за день: четверг, 9 декабря

Арест бизнесмена Августа Мейера и его жены, встреча Владимира Путина с членами СПЧ, регистрация самого дорогого препарата в России

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел встречу с членами Совета по правам человека. Президент РФ, в частности, заявил, что россиян часто неоправданно арестовывают до приговора суда, альтернативой этому могут быть домашний арест или электронный браслет. Он согласился с необходимостью системно бороться с пытками в учреждениях ФСИН. Путин также заявил, что законопроекты о QR-кодах носят рамочный характер и должны быть дополнительно проработаны в регионах.

- Бизнесмен Август Мейер арестован до 7 февраля по делу о мошенничестве на 2,4 млрд рублей. Его жена Инна и возможная соучастница - гендиректор ООО "Биг Бокс" Елена Стрельцова - отправлены под домашний арест.

- В России за сутки коронавирус выявили у 30 209 человек. Умер 1 181 пациент. Уже у 28 человек, вернувшихся из ЮАР и других африканских стран, тесты на коронавирус оказались положительными или проявились симптомы болезни. Новые случаи "омикрона", кроме ранее объявленных двух, пока не регистрировались.

- Россия направит в ЮАР вирусологов, эпидемиологов и медицинское оборудование для борьбы с "омикроном". Об этом по телефону договорились президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза.

- Самый дорогой в мире препарат зарегистрирован в РФ. Это лекарство от спинальной мышечной атрофии для детей "Золгенсма", одна доза которого стоит $2,1 млн. Однократного введения препарата достаточно для выздоровления ребенка.

- В Москве арестован мужчина, устроивший стрельбу в МФЦ и убивший двоих. Срок ареста - до 7 февраля.

- Самолет с десятью десантниками совершил вынужденную посадку под Псковом. Во время учебно-тренировочного полета на высоте более ста метров у самолета пропала тяга, командир воздушного судна смог посадить его на неподготовленную площадку, никто не пострадал.

- Новым председателем Мосгоризбиркома стала Ольга Кириллова.