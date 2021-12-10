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Обвиняемого в убийстве студентки из США будут судить в Нижегородской области

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела об убийстве студентки из США в Нижегородской области в июне этого года, сообщается в пятницу на сайте СКР.

Обвиняемому Алексею Попову инкриминируется изнасилование и убийство (ч.2 ст.131 и ч.2 ст.105 УК РФ).

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По версии следствия, 15 июня американка ловила на обочине попутную машину, и Попов предложил подвезти ее. "Он вывез девушку на безлюдный участок местности в районе деревни Калинкино... Там обвиняемый похитил ее имущество на сумму 83 850 рублей, после чего изнасиловал жертву и нанес два удара ножом в шею. Девушка скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Дело Попова направлено для передачи в суд, обвиняемый содержится под стражей. Для обеспечения заявленного матерью убитой иска на имущество Попова стоимостью более 270 тыс. рублей наложен арест, отмечает СКР.

Ранее сообщалось, что гражданка США Сироу Кэтрин Илейн с 2019 года жила в городе Бор Нижегородской области и училась в магистратуре ННГУ им.Лобачевского. Последний она раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что едет на машине с неизвестным.

19 июня тело пропавшей девушки нашли в лесополосе в Городецком районе Нижегородской области. По подозрению в убийстве американской студентки задержали ранее судимого местного жителя 1977 года рождения.

Нижегородская область

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