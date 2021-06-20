Обвиняемый в убийстве студентки из США в Нижегородской области арестован

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Городецкий городской суд Нижегородской области избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в убийстве гражданки США, сообщается на сайте суда.

20 июня фигуранту дела было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 августа 2021 года включительно.

Как отмечается, по версии следствия, вечером 15 июня фигурант дела ехал на своей автомашине, увидел на остановке потерпевшую и предложил подвезти ее, после чего "остановился в районе лесополосы, где в ходе возникшей ссоры нанес потерпевшей несколько ударов кулаком и не менее двух колото-резанных ранений имевшимся у него ножом". В результате молодая женщина скончалась.

По данным следствия, гражданка США Сироу Кэтрин Илейн с 2019 года проживала в квартире в городе Бор, обучалась в магистратуре ННГУ имени Лобачевского. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестным.

Региональное следственное управление СКР для установления всех обстоятельств возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

19 июня тело пропавшей женщины было обнаружено в лесополосе на территории Городецкого района Нижегородской области. По подозрению в убийстве американской студентки задержали ранее судимого местного жителя 1977 года рождения.