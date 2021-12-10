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Пропавший вертолет Robinson R-66 найден разрушенным на Алтае

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Robinson R-66, который пропал после вылета из Новокузнецка (Кемеровская область), обнаружен разрушенным вблизи Каракольских озер (Республика Алтай), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вертолет найден разрушенным вблизи Каракольских озер, признаков жизни рядом с обломками нет. На борту только пилот, он летел за туристами", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что вертолет направлялся в район Каракольских озер (Республика Алтай). С ним пропала связь, сработал аварийный маяк.

Вертолет принадлежит ООО "Кустардт". В компании "Интерфаксу" подтвердили инцидент с пропажей воздушного судна.

"Пока выясняем все подробности. Могу только сказать, что на борту находился только пилот", - сказал представитель компании.

Кемеровская область Республика Алтай

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