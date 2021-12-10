Пилот пропавшего в Сибири вертолета погиб

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Новокузнецкая транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с крушением вертолета Robinson R-66 в Таштагольком районе Кемеровской области, сообщает в пятницу пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, пилот воздушного судна погиб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о крушении вертолета Robinson R-66, который пропал после вылета из Новокузнецка (Кемеровская область) на пути к Каракольским озерам в Республике Алтай, куда он отправился за туристами. На борту находился один пилот.

Воздушное судно принадлежит ООО "Кустард".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Кустард" зарегистрировано в 2010 году в Санкт-Петербурге, в 2013 году сменило место регистрации на Прокопьевский район Кузбасса (территория аэропорта Новокузнецка). Компания специализируется на деятельности грузового воздушного транспорта.