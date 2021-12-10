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Новак обещал учесть предложения шахтеров при ужесточении требований безопасности

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия, которая занимается оказанием помощи пострадавшим и семьям погибших на шахте "Листвяжная", изучит предложения горняков по повышению безопасности, пообещал на заседании комиссии вице-премьер Александр Новак. Его цитирует пресс-служба правительства Кузбасса.

"Сегодня мы встретились с несколькими семьями, поговорили с рабочими, их предложения будут учтены в дальнейшей деятельности комиссии и при выработке решений, чтобы безопасность на шахтах была обеспечена на высоком уровне", - сказал чиновник.

25 ноября на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") произошел взрыв метано-воздушной смеси. Погиб 51 человек. По факту возбудили уголовные дела о нарушении требований промышленной безопасности опасного объекта и о халатности.

На совещании 2 декабря президент Владимир Путин, ссылаясь на материалы следствия, заявил, что руководство шахты систематически принимало меры к тому, чтобы скрывать загазованность шахты метаном и в шахте фальсифицировались показатели датчиков. По его словам, в СК причиной аварии считают отсутствие контроля руководства шахты за безопасностью. Он также отметил, что Ростехнадзор недостаточно проверял эту шахту. На совещании у президента обсуждали, что сделать, чтобы предотвращать подобные аварии.

Листвяжная Кемеровская область Александр Новак СДС-Уголь

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