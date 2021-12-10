Главе секты, продававшей в Петербурге "защитные купола", предъявили новое обвинение

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Следствие в Петербурге предъявило новое обвинение руководителю оккультной организации "Орден пути" Гайве Тихомировой, осужденной за мошенничество, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По его данным, Тихомировой вменяется создание религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием или иным причинением вреда здоровью (ч.1 ст.239 УК РФ). В правоохранительных органах полагают, что людей, вступивших в "Орден пути", систематически избивали, унижали, оскорбляли, запугивали и публично порицали.

В августе Тихомирова и ее сообщница Татьяна Баранова (Тайрис) получили 5,5 лет и 3 года колонии строгого режима соответственно по обвинению в многомиллионном мошенничестве.

Согласно материалам дела, в 2006 году Тихомирова создала оккультную организацию "Орден пути", под эгидой которой проводила платные консультации и тренинги. Клиентом мог стать только человек с высшим образованием, купивший "защитный купол" стоимостью до 20 тыс. евро, при этом для коммерческих организаций цена "купола" доходила до 300 тыс. евро. Для "эффективности действия" Гайва и Тайрис обещали потерпевшим передавать деньги за "защиту" в официальные православные организации, однако распоряжались ими по собственному усмотрению.

Суд установил, что жертвами мошенничества стали девять человек, общий ущерб превысил 15 млн рублей.

По данным СМИ, "Орден пути" продолжил работу и после вынесения приговора Тихомировой.