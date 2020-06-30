В Петербурге завели шестое дело на главу секты, продававшей защитные купола за сотни тысяч евро

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В отношении главы оккультной организации "Орден Пути" Гайвы Тихомировой, обвиняемой в многомиллионном мошенничестве, возбуждено шестое уголовное дело.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу" во вторник, что женщине дополнительно вменяют организацию псевдопсихологических тренингов в период с 2007 года по 2017 год. Мероприятия, по версии следствия, оказывали разрушающее воздействие на психическое здоровье клиентов.

"Фигурантка, создавая видимость оказания психологической помощи, получая деньги, облекая свои обманные действия в религиозно-мистическую форму, заверяла 55-летнего клиента в наступлении положительных результатов, что не соответствовало действительности. За десять лет она получила от потерпевшего более 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному эпизоду в отношении Тихомировой накануне возбудили очередное уголовное дело. Полиция полагает, что это не последний эпизод преступной деятельности женщины.

52-летняя Тихомирова была задержана в середине февраля текущего года, в настоящее время она заключена под стражу по решению суда. В отношении нее возбуждено пять уголовных дел о мошенничестве.

По версии следствия, в 2006 году Тихомирова создала оккультную организацию "Орден Пути", где проводила платные психологические консультации и тренинги. Учеником организации мог стать только человек с высшим образованием, купивший "защитный купол" стоимостью до 20 тыс. евро; для коммерческих организаций цена "купола" доходила до 300 тыс. евро.

Клиентами сообщества, по данным полиции, являются не менее 30 человек.

К незаконной деятельности эзотерической организации могут быть причастны восемь человек, считают оперативники. Магистр ордена Тихомирова сделала заместителями свою знакомую, сына и дочь-студентку.